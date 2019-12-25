Магнуссон: ЦСКА хорошо выступил в первой части сезона РПЛ

Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон подвёл итоги выступления «армейцев» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.
Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим», — приводят слова Магнуссона «Известия».
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