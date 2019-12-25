Озил пожертвовал деньги на 219 операций для нуждающихся детей

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о своих пожертвованиях в благотворительные фонды для оперирования нуждающихся детей по всему миру. Об этом 31-летний футболист сообщил в своём «инстаграме».

«219 операций уже сделано, но впереди ещё много предстоит сделать! Мы с моей женой объявили перед нашей свадьбой в июне 2019 года, что покроем расходы ещё на 1000 жизненно важных операций для нуждающихся детей по всему миру.

Спасибо каждому гостю со свадьбы, болельщику и фанату, которые пожертвовали на этот проект, и особая благодарность всем потрясающим международным медицинским бригадам, которые участвуют в нём.

Это только начало! Давайте смотреть вперёд в 2020 год и вместе помогать сотням других нуждающихся детей», — подписал фото Озил.

В нынешнем сезоне Озил отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.