ПСЖ готов предложить «Милану» Дракслера в обмен на Пакета

«Пари Сен-Жермен» определил полузащитника «Милана» Лукаса Пакета в качестве одной из своих главных целей на следующий месяц, сообщает MilanNews.It.

«Милан», со своей стороны, ожидает предложения, которое должно быть не меньше, чем € 38 млн, выплаченных бразильскому «Фламенго» в январе.

Однако бывший спортивный директор россонери Леонардо, занимающий аналогичную должность в «ПСЖ», готов предложить вариант обмена Пакета на немецкого полузащитника парижского клуба Юлиана Дракслера.

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Дракслер в этом сезоне сыграл в 8 матчах за парижан, в которых отметился 2 голевыми передачами. Стоит отметить, что из-за травм немец суммарно пропустил 14 матчей.