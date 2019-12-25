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ПСЖ готов предложить «Милану» Дракслера в обмен на Пакета

ПСЖ готов предложить «Милану» Дракслера в обмен на Пакета
Футбол / Италия 0

«Пари Сен-Жермен» определил полузащитника «Милана» Лукаса Пакета в качестве одной из своих главных целей на следующий месяц, сообщает MilanNews.It.

«Милан», со своей стороны, ожидает предложения, которое должно быть не меньше, чем € 38 млн, выплаченных бразильскому «Фламенго» в январе.

Однако бывший спортивный директор россонери Леонардо, занимающий аналогичную должность в «ПСЖ», готов предложить вариант обмена Пакета на немецкого полузащитника парижского клуба Юлиана Дракслера.

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Дракслер в этом сезоне сыграл в 8 матчах за парижан, в которых отметился 2 голевыми передачами. Стоит отметить, что из-за травм немец суммарно пропустил 14 матчей.

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу хавбека «Милана» Пакета
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