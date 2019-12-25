Тарханов: чемпионский вопрос в РПЛ можно считать закрытым

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Александр Тарханов поделился мнением о лучших и худших командах в нынешнем сезоне РПЛ.
«Турнирная таблица даёт довольно чёткий ответ на вопрос о том, кто лучший в лиге, — «Зенит» ушёл на зимний перерыв с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя, растерять который за оставшиеся 11 весенних туров будет довольно сложно. Полагаю, что чемпионский вопрос можно считать закрытым, а вот за вторую лигочемпионскую строчку борьба будет интересной и жаркой.
Кто худший? А вот здесь точного ответа нет. Даже замыкающий турнирную таблицу «Сочи» не выглядит обречённым. У сочинцев хороший подбор исполнителей, многие из которых перешли в стан южан из «Зенита». Вообще, в этом сезоне нет одного или двух записных аутсайдеров — за сохранение прописки в классе сильнейших борьбу будет вести группа команд», — приводит слова Тарханова «Московский комсомолец».
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