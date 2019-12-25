«Фиорентина» готова арендовать Кутроне с правом выкупа за € 16 млн

«Фиорентина» может приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттер-аккаунте.
Итальянский клуб намерен взять в аренду 21-летнего форварда за € 2 млн уже в январское трансферное окно с правом выкупа по окончании сезона за € 16 млн. Таким образом, игрок может вернуться в итальянский чемпион уже спустя полгода пребывания в английской Премьер-лиге.
Кутроне является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду клуба с 2017 года. С 2018-го игрок вызывается в национальную команду Италии. Футболист перешёл в «Вулверхэмптон» из «Милана» минувшим летом. В этом сезоне чемпионата Англии Патрик Кутроне принял участие в 12 матчах. На счету 21-летнего итальянского нападающего два гола и ни одной результативной передачи.
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