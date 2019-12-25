Суперкомпьютер определил лучшего игрока из пары Роналду — Месси

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью специального вычислительного алгоритма и суперкомпьютера определили лучшего игрока мира. Рассматривались всего два футболиста — нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sporza.
Это исследование было проведено на основе выступления игроков в чемпионате Испании в период с сезона-2013/14 по сезон-2017/18. Другие европейские чемпионаты и участие в играх сборных в исследовании не учитывались. Как пояснил один из профессоров, ценность футболиста как правило определяется голами и передачами. Однако гол — событие редкое, так как в матче в среднем происходит 1600 действий. Поэтому созданная модель рассматривает каждое действие игрока, в частности голы, пасы, удары, и рассчитывает их ценность.
Лучшим компьютер назвал Лионеля Месси. Его средняя оценка составила 1,21 за игру. У Роналду — 0,61 за матч.
Один из профессоров, проводивших исследование, пояснил, что Месси добился преимущества благодаря многочисленным действиям с мячом, которые имеют высокую ценность.
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