Безуглов: если потребуется, Акинфеев вернётся в сборную России

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду. Голкипер объявил о завершении международной карьеры после ЧМ-2018.
«Игорь ушёл, мы можем только уважать его решение — оно было взвешенное. По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка. Мы прекрасно понимаем, что у него были определённые проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарём.
Я уверен, что если потребуется, то Игорь вернётся и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще. Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог бы сейчас играть на высоком уровне", — цитирует Безуглова «Комсомольская правда».
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