«Стахановцы». Opta выделила футболистов, чаще всех игравших за последние 10 лет

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон сыграл больше всех матчей в качестве полевого игрока в топ-5 европейских чемпионатах с 2010 года. Об этом сообщает портал Opta Sport.
Статистический портал подсчитал, что испанец принял участие в 351 матче за «Наполи» и «Реал» с начала текущего десятилетия. Также за последние 10 лет чаще всего играли вингер «Реала» Эден Азар (348 матчей), нападающий «Барселоны» Лионель Месси (343 матчей), форвард каталонской команды Антуан Гризманн (338 матчей) и защитник «Монпелье» Даниэль Конгре (334 матчей). Портал сопроводил данный пост таким образом: «Стахановцы». Напомним, что раньше так называли рабочих, которые в несколько раз превышали норму производства в своём деле.
Хосе Кальехон принял участие в 16 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. 32-летний футболист сборной Испании забил один гол и отметился четырьмя результативными передачами.
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