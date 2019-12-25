Варди: «Лестер» находится в турнирной таблице АПЛ там, где и должен быть

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
«Я считаю, что мы довольно уверены в своих силах, но мы должны показывать это от матча к матчу. Думаю, что в данный момент мы находимся там, где и должны быть. Парни были немного разочарованы результатом игры с «Манчестер Сити», но сейчас необходимо встряхнуться и как следует подготовиться к матчу с «Ливерпулем». Мы должны будем подойти к этому противостоянию, как и к любому другому. У нас в составе есть много талантливых игроков, и команде по силам одержать победу, если мы покажем свой лучший футбол», — приводит слова Варди официальный сайт клуба.
Джейми Варди этом сезоне принял участие в 18 матчах Премьер-лиги. 32-летний англичанин забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 турах.
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