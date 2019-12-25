Магнуссон: Помазун может собой гордиться

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу над испанским «Эспаньолом» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы-2019/20, а также поделился мнением по поводу игры резервного вратаря «армейцев» Ильи Помазуна.

«Мне кажется, мы в целом хорошо провели матч против «Эспаньола». Здорово выглядели на протяжении всей игры и в конце концов забили победный гол. Но мы могли отправить в ворота соперника и больше мячей: два, три. Нам просто не везло в определённых моментах. Рад, что всё-таки удалось впервые победить в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и подарить эти три очка нашим болельщикам. Именно они и были для нас главной мотивацией.

Болельщиков действительно было очень-очень много. Очень приятно, что они приехали поддержать нас даже в этом матче. Честно признаться, мы бы хотели посвятить победу над «Эспаньолом» им, они этого заслуживают. Очень грустно, что мы не смогли набрать больше очков в Лиге Европы. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы показать достойный результат на внутренней арене.

Считаю, что Помазун выступил очень хорошо. Он воспользовался своим шансом в этом матче и отлично отыграл. Несколько раз спас нас в очень опасных моментах. Он может собой гордиться", — цитируют Магнуссона «Известия».