«Арсенал» готов предложить более $ 50 млн и своего капитана за игрока «Лестера» Ндиди

Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил желание заполучить опорного полузащитника «Лестер Сити» Уилфреда Ндиди. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Leicester Mercury.



По информации издания, лондонский клуб ради Ндиди готов расстаться со своим капитаном Гранитом Джакой и доплатить $ 52 млн.



В текущем сезоне 23-летний нигериец провёл 17 матчей за «Лестер», в которых отметился двумя забитыми мячами. В составе «лис» полузащитник выступает с 2017 года, когда он перебрался в Англию из бельгийского «Генка».



В активе 27-летнего Джаки 15 матчей за «Арсенал», в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на втором месте, «Арсенал» идёт 11-м. Между клубами 16 очков.