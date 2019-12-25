Отец Де Брёйне: Кевин любит «Манчестер Сити»

Отец полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне рассказал, что его сына всё устраивает в клубе и он живёт своей детской мечтой, выступая за английскую команду.

«Кевину нравится здесь всё: клуб, город, место, где он живёт. Он любит «Манчестер Сити». Это невероятно, когда твой сын может исполнить свою мечту свой молодости, особенно в том чемпионате, где он всегда хотел играть. В команде и за пределами поля он скромный парень, но на поле он ведёт коллектив за собой, а за него говорит его игра.

Мы с семьёй всегда знали, что он будет играть на профессиональном уровне, но не были уверены в том, что он достигнет такого невероятного уровня. Кевину всегда мало. Он всегда хочет быть лучше и лучше, и он всегда будет хотеть большего, пока не закончит карьеру», — приводит слова отца Де Брёйне talkSport.