Отец Де Брёйне: Кевин любит «Манчестер Сити»

Отец полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне рассказал, что его сына всё устраивает в клубе и он живёт своей детской мечтой, выступая за английскую команду.
«Кевину нравится здесь всё: клуб, город, место, где он живёт. Он любит «Манчестер Сити». Это невероятно, когда твой сын может исполнить свою мечту свой молодости, особенно в том чемпионате, где он всегда хотел играть. В команде и за пределами поля он скромный парень, но на поле он ведёт коллектив за собой, а за него говорит его игра.
Мы с семьёй всегда знали, что он будет играть на профессиональном уровне, но не были уверены в том, что он достигнет такого невероятного уровня. Кевину всегда мало. Он всегда хочет быть лучше и лучше, и он всегда будет хотеть большего, пока не закончит карьеру», — приводит слова отца Де Брёйне talkSport.
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