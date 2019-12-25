«Ливерпуль» попросил у Премьер-лиги разрешения на золотую эмблему победителей клубного ЧМ

«Ливерпуль» попросил руководство Премьер-лиги пересмотреть правило, которое запрещает им носить эмблему победителей клубного чемпионата мира на своём комплекте формы. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В минувшую субботу английский клуб впервые в своей истории одержал победу на клубном чемпионате мира, обыграв бразильский «Фламенго» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал форвард команды Роберто Фирмино. Это даёт клубу право поместить на свою игровую форму золотую эмблему.

Правила Премьер-лиги гласят, что клубам нельзя вносить изменения в комплекты форм с момента их регистрации до окончания сезона. Сейчас «Ливерпуль» обратился в вышестоящие органы за специальным разрешением, чтобы обойти это правило. В случае отказа английский клуб сможет надевать данные нашивки только в матчах Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Один из представителей ФИФА на прошлой неделе заявил, что в соответствии с правилами команда-победитель может носить эмблему победителей клубного чемпионов мира со того дня, когда она становится чемпионом, вплоть до финала следующего турнира.