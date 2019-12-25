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«Реал» намерен вернуть Эдегора из аренды по окончании сезона

«Реал» намерен вернуть Эдегора из аренды по окончании сезона
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» намерен вернуть из аренды полузащитника Мартина Эдегора, выступающего на правах аренды за «Реал Сосьедад», в конце текущего сезона. Об этом сообщает AS.

Клубы договорились об аренде норвежского полузащитника на два сезона, но «Реал» впечатлён прогрессом 21-летнего игрока и готов вернуть его досрочно уже в конце текущего сезона. Однако между командами существует джентльменское соглашение, которое может стать препятствием к возвращению хавбека. Команды имеют хорошие отношения после ряда трансферов между клубами.

В этом сезоне чемпионата Испании Мартин Эдегор принял участие в 16 матчах. Норвежский полузащитник забил 4 гола и отметился 5 результативными передачи за «Реал Сосьедад».

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