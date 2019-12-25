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Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб

Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Футбол / Прочие турниры 0

Известный украинский футболист Артём Милевский пополнил ряды видеоблогеров. Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик. Вместе со своим бывшим одноклубником Александром Алиевым он отправился в один из киевских клубов.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Беларуси клуб Милевского выиграл золотые медали. Для «Динамо» этот титул стал первым в истории. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.

Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском «Динамо».

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