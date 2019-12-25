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«Челси» намерен купить Вернера в январе

«Челси» намерен купить Вернера в январе
Футбол / Англия 0

«Челси» попытается купить нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее появилась информация, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард получит более € 150 млн на зимние трансферы. Скауты английского клуба уже просматривали немецкого нападающего в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Лионом» и «РБ Лейпциг». Также за футболистом следят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «РБ Лейпциг» готовится к продаже Вернера и проявляет интерес к нападающему «Ред Булл Зальцбург» Эрлингу Холанду, сумма отступных которого составляет € 20 млн.

Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в этом сезоне чемпионата Германии. Нападающий сборной Германии забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Вернер, набравший «7+5» в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге
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