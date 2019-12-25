«Ливерпуль» получил разрешение на золотую эмблему на один матч Премьер-лиги

Руководство Премьер-лиги разрешило «Ливерпулю» сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Telegraph.
Как сообщает источник, Премьер-лига приняла заявку английского клуба, позволив им отпраздновать свой успех на клубном чемпионате мира с болельщиками в домашнем матче чемпионата с «Вулверхэмптоном», который состоится 29 декабря. Однако «Ливерпуль» ещё не получил соответствующий значок от ФИФА. Если это произойдёт вовремя, то клуб получит комплект формы с этой эмблемой. В соответствии с правилами команда-победитель может носить эмблему победителей клубного чемпионов мира с того дня, когда она становится чемпионом, вплоть до финала следующего турнира.
«Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» 29 декабря на «Энфилде». Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 17 матчах.
- 25 декабря 2019
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