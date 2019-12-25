«Динамо» интересуется нападающим сборной Словакии, по которому делал предложение ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» проявляет интерес к нападающему сборной Словакии Роберту Боженику. Напомним, ранее по нападающему сделал предложение ЦСКА, который хотел взять словака в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно.
20-летний нападающий провёл 16 матчей в этом сезоне чемпионата Словакии. Боженик забил три гола и не отметился результативными передачами. «Жилина» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков в 18 матчах.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У московского клуба в активе 34 очка в 19 турах. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Встреча состоится 1 марта на стадионе «ВЭБ Арена».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
- 25 декабря 2019
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