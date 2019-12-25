Артур: Месси никогда не навязывает свою власть в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Артур поделился мнением о нападающем команды Лионеле Месси.
«Лионель начал помогать мне того момента, как я только-только перешёл в клуб. Он даже упомянул об этом в своём интервью, это было очень приятно. В раздевалке меня тоже очень тепло приняли все игроки клуба.
Что касается Месси, я восхищаюсь им ещё и потому, что он никогда не навязывает свою власть, он не хочет, чтобы у него были какие-то привилегии, а желает быть наравне со всеми. Это исключительный человек», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.
Артур Рамос в этом сезоне принял участие в девяти матчах чемпионата Испании за «Барселону». Бразильский полузащитник забил два гола и отметился тремя результативными передачами.
Артур: понимаю позицию «Барселоны», но играть за сборную Бразилии — это честь
- 25 декабря 2019
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:36
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:33
-
13:27
-
12:51
-
12:49
-
12:22
-
12:11
-
12:05
-
11:40
-
11:31
-
11:21
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
09:45
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
07:59
-
06:55
Партнерский контент