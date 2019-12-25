Артур: Месси никогда не навязывает свою власть в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артур поделился мнением о нападающем команды Лионеле Месси.

«Лионель начал помогать мне того момента, как я только-только перешёл в клуб. Он даже упомянул об этом в своём интервью, это было очень приятно. В раздевалке меня тоже очень тепло приняли все игроки клуба.

Что касается Месси, я восхищаюсь им ещё и потому, что он никогда не навязывает свою власть, он не хочет, чтобы у него были какие-то привилегии, а желает быть наравне со всеми. Это исключительный человек», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

Артур Рамос в этом сезоне принял участие в девяти матчах чемпионата Испании за «Барселону». Бразильский полузащитник забил два гола и отметился тремя результативными передачами.