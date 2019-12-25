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Д. Комбаров рассказал о массовой драке между игроками на тренировке «Спартака»

Д. Комбаров рассказал о массовой драке между игрок
Д. Комбаров рассказал о массовой драке между игроками на тренировке «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за московский «Спартак».

«Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета.

Коста жёсткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади. Я сам приветствую жёсткий футбол, но чтобы по правилам», — цитирует Комбарова Sports.ru.

32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. Минувшим летом футболист перебрался в «Крылья Советов».

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