Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Как сообщает источник, хавбек привлёк внимание «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», и клубы попытаются приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Коутиньо проводит сезон в мюнхенском клубе на правах аренды, права на игрока принадлежат «Барселоне». Арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года. Ранее была информация, что каталонский клуб намерен продать бразильца и на вырученные деньги вернуть в клуб форварда «ПСЖ» Неймара.
В этом сезоне чемпионата Германии Филиппе Коутиньо принял участие в 15 матчах. На счету 27-летнего бразильского полузащитника 5 голов и 6 результативных передач.
«Барселона» может снизить цену на Коутиньо для «Баварии»
- 25 декабря 2019
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