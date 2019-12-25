Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, хавбек привлёк внимание «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», и клубы попытаются приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Коутиньо проводит сезон в мюнхенском клубе на правах аренды, права на игрока принадлежат «Барселоне». Арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года. Ранее была информация, что каталонский клуб намерен продать бразильца и на вырученные деньги вернуть в клуб форварда «ПСЖ» Неймара.

В этом сезоне чемпионата Германии Филиппе Коутиньо принял участие в 15 матчах. На счету 27-летнего бразильского полузащитника 5 голов и 6 результативных передач.