Мбаппе в костюме Санта-Клауса поздравил ребёнка с Рождеством
Трогательный ролик опубликовал в своём «твиттере» «Пари Сен-Жермен». Французский клуб исполнил мечту маленького болельщика, мечтавшего познакомиться с игроками гранда. Одна из главных звёзд парижан Килиан Мбаппе и вовсе выступил в роли Санта-Клауса, подарив мальчику различную футбольную атрибутику.
Видео доступно в официальном «твиттере» «Пари Сен-Жермен».
Напомним, «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В 18 турах команда набрала 45 очков, что на семь больше, чем у идущего вторым «Марселя». При этом у «Пари Сен-Жермен» имеется игра в запасе.
21-летний Мбаппе провёл в текущем сезоне 19 матчей на клубном уровне, в которых отличился 18 забитыми мячами и семью результативными передачами.
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