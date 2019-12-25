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«Реал» не будет продлевать аренду Хакими. За 2 года в «Боруссии» его цена выросла в 9 раз

«Реал» не будет продлевать аренду Хакими. За 2 года в «Боруссии» его цена выросла в 9 раз
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не намерен продлевать срок аренды защитника Ашрафа Хакими, который на протяжении полутора сезонов выступает в дортмундской «Боруссии». Как сообщает AS, немецкий клуб крайне заинтересован в продолжении сотрудничества с 21-летним уроженцем Мадрида.

За полтора года выступлений в Бундеслиге стоимость Хакими на портале Trasfermarkt возросла в девять раз — с € 9 млн до € 45 млн.

В Мадриде в Хакими видят идеальную замену Альваро Одриосоле, который не слишком впечатляет Зинедина Зидана. Другим плюсом Ашрафа является его универсальность — он может играть на обоих флангах обороны.

В текущем сезоне Хакими провёл 25 матчей в составе «Боруссии», отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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