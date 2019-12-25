Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах. Видео

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах.

Наставник спускался на лыжах со склона и внезапно упал, врезавшись в стойку с оборудованием. Судя по закадровому смеху, ничего серьёзного со специалистом не произошло.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

48-летний Слуцкий 19 декабря был представлен в должности главного тренера «Рубина». Специалист подписал с казанским клубом контракт на пять лет. Ранее он тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити» и «Витесс».

«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне переходных матчей.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.