Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах. Видео
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах.
Наставник спускался на лыжах со склона и внезапно упал, врезавшись в стойку с оборудованием. Судя по закадровому смеху, ничего серьёзного со специалистом не произошло.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
48-летний Слуцкий 19 декабря был представлен в должности главного тренера «Рубина». Специалист подписал с казанским клубом контракт на пять лет. Ранее он тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити» и «Витесс».
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне переходных матчей.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Эксперты: Слуцкий не отработает в «Рубине» все 5 лет контракта
- 25 декабря 2019
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