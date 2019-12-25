Стадион «Екатеринбург Арена» передан в собственность Свердловской области

Свердловские власти успешно завершили процедуру передачи стадиона «Екатеринбург Арена» на баланс области, сообщается на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».



В соответствии с концепцией чемпионата мира 2018 года и по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева все объекты стадиона, включая само здание стадиона, должны были быть переданы из федеральной собственности в государственную собственность Свердловской области безвозмездно до 1 января 2020 года.



Таким образом, в собственность Свердловской области принято 24 объекта недвижимого имущества, включая здание стадиона «Екатеринбург Арена», а также здания и сооружения, входящие в имущественный комплекс стадиона.



Помимо этого, концепцией наследия чемпионата мира — 2018 предусмотрена также безвозмездная передача объектов движимого имущества, относящихся к временной инфраструктуре стадиона «Екатеринбург Арена» из собственности автономной некоммерческой организации «Арена-2018» в собственность субъектов Российской Федерации. В рамках этой работы между АНО «Арена-2018" и министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области заключено 10 договоров пожертвования имущества. Принятые в областную собственность оборудование и материалы закреплены на праве оперативного управления за областными учреждениями либо переданы в собственность муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на основании предложений министерства физической культуры и спорта Свердловской области о распределении имущества.