Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca
Испанское издание Marca опубликовало список из 50 футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге топ-100 по итогам 2019 года.
91-е место в рейтинге занял иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В описании достижений форварда в этом году значится выход со сборной Ирана в полуфинал Кубка Азии. На этом турнире он забил четыре гола. Также отмечен вклад футболиста в чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, в которой он занял второе место в списке лучших бомбардиров в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне 24-летний Азмун принял участие в 18 матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему азиатскому футболисту года
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