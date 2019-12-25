Воспитанник «Спартака» рассказал, как ему предложили продать BMW за зерно

Воспитанник «Спартака» нападающий Владимир Обухов, ныне выступающий за «Тамбов», рассказал о финансовых проблемах во времена игры за «Кубань».



«Я вообще в минус ушёл. Мне надо было снимать квартиру, а Краснодар не самый дешёвый город. Жена была беременная, ещё ипотека в Мытищах. И ладно бы сказали – ребята, вот вам одна зарплата, но три месяца больше ничего не будет. Уж как-нибудь бы распределил деньги равномерно, но не было никакого понимания.



И какой вообще футбол? Надо думать, как выжить. Позвонил в начале августа Илье Кутепову: «Илюх, вот такая ситуация, можешь занять 200 тысяч?» Он ответил: «Да, конечно, без проблем». А нам ещё всё время обещали, что зарплату получим завтра, поэтому сказал Кутепову, что верну через неделю. Проходит месяц, мне уже неудобно, пишу ему: «Илюх, прости, так и так». Он снова ответил: «Вообще забудь. Как будет, так и вернёшь». Заняли у родителей, опять сидим ждём. Пошёл брать кредит – тысяч 600. Я ещё уточнил в банке: «Можно через две недели заранее его погашу?» Мне ответили, что, конечно, можно. Только ничего через две недели не погасил. Отдать банку надо было что-то около 900 тысяч.



Думаю: «Твою ж мать, что делать?» Отпуск вроде, надо бы поехать куда-то отдохнуть, а у меня в кармане 5000 рублей. Хорошо ещё, была машина – BMW X6. Я её выставил на «Авито», а это же Краснодар. Первый звонок: «Обмен на зерно интересует?» Я в шоке: «Какое зерно?» Вот так прошла где-то неделя, в итоге сдался и просто в салон её отвёз. Отдал все долги, даже оставшуюся часть ипотеки закрыл», — цитирует Обухова Sports.ru.

Обухов — об оскорблениях Дзюбы: у нас свободная страна, можно говорить что угодно