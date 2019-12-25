Грозный близок к назначению на пост главного тренера карагандинского «Шахтёра»

Новым главным тренером карагандинского «Шахтёра», скорее всего, станет бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный, сообщает Vesti.kz

По данным источника, украинский специалист подпишет контракт с казахстанским клубом в ближайшие дни. Ассистентом Грозного, возможно, станет молодой казахстанский специалист.

На посту главного тренера «Шахтёра» Грозный станет преемником болгарского наставника Николая Костова, который ушёл в отставку в ноябре. В завершившемся сезоне «Шахтёр» финишировал на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

63-летний Грозный ранее возглавлял винницкую «Ниву», «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», грозненский «Ахмат», костанайский «Тобол», «Говерлу», тбилисское «Динамо» и павлодарский «Иртыш». С 1994 по 1996 год и с 1999 по 2002 год он входил в тренерский штаб «Спартака».