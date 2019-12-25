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Перес обратился к фанатам «Реала», поделившись планами на 2020 год

Перес обратился к фанатам «Реала», поделившись планами на 2020 год
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в клубном «инстаграме» поздравил болельщиков «Королевского клуба» с праздниками, а также поделился планами на 2020 год.

«Реал» – это универсальное чувство, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Членам клуба и фанатам я желаю провести счастливые праздники с семьями и любимыми. Это особенные дни, в течение которых нужно не забывать о самых важных ценностях, таких как, солидарность.

Мы гордимся благотворительной деятельностью фонда «Реал Мадрид». Мы присутствуем в 80 странах и помогаем наиболее нуждающимся. Особенно детям, которые растут на фоне серьёзной опасности социального отторжения.

В новом году желаю здоровья и счастья всем. Желаю, чтобы 2020-й стал годом успеха и титулов для наших футбольных и баскетбольных команд. Мы будем придерживаться нашего принципа никогда не сдаваться и продолжим работать с той же мотивацией, чтобы «Реал» и дальше оставался самым любимым и уважаемым спортивным клубом в мире. Счастливых праздников!» – сказал Перес.

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