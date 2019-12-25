В сборной России составили топ-10 самых популярных постов в «Инстаграме»

Пресс-служба сборной России напомнила самые популярные 10 постов в «Инстаграме» за 2019 год.

«Самые залайканные посты 2019 года. Давайте порадуем сердечко ещё раз.

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1. Черышев и Дзюба сразу после победы над Казахстаном (4:0)

2. Победный гол Марио сборной Казахстана (1:0)

3. Лайк Фернандеса сразу после этого гола

4. Дубль Головина за «Монако»

5 и 6. Победная раздевалка сборной в Глазго

7 и 8. Смолов и Баринов с мамами

9. Гифка в честь выхода на #ЕВРО2020

10. Черышев и поцелуй кубка Испании», — сообщается в «инстаграме» сборной России.

В 2019 году сборная России заняла второе место в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и гарантировала себе попадание в финальную стадию европейского первенства. На Евро-2020 россияне сыграют в одной группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.