Ветераны «Спартака» провели традиционную предновогоднюю встречу
В манеже академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова состоялась традиционная предновогодняя встреча спартаковских ветеранов.
За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.
Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке клуба, его участникам были вручены новогодние подарки.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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