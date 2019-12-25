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Ветераны «Спартака» провели традиционную предновогоднюю встречу

Ветераны «Спартака» провели традиционную предновогоднюю встречу
Футбол / РПЛ 0

В манеже академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова состоялась традиционная предновогодняя встреча спартаковских ветеранов.

За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.

Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке клуба, его участникам были вручены новогодние подарки.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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