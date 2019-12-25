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«Лестер» готовит предложение по защитнику «Ювентуса»

«Лестер» готовит предложение по защитнику «Ювентуса»
Футбол / Англия 0

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на The Telegraph, в услугах 25-летнего итальянского футболиста заинтересован «Лестер Сити». В настоящее время «лисы» готовят предложение по Даниэле и намерены попытаться приобрести его в зимнее трансферное окно.

Ругани начинал профессиональную карьеру в 2013 году в составе «Эмполи», а с 2015 года выступает за «Ювентус». В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в одном матче итальянской Серии А, в котором получил 1 жёлтую карточку. Бьянконери после 17 туров занимают второе место в турнирной таблице первенства, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.

«Лестер» после 18 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера соревнований – «Ливерпуля» – на 10 очков.

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