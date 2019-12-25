«Тоттенхэм» наложил запрет на посещение матчей фанатом, бросившим стакан в Кепу

«Тоттенхэм Хотспур» вычислил болельщика, бросившего стакан во вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги (0:2).
Как сообщает пресс-служба «шпор», провинившийся фанат был наказан запретом посещать матчи команды. Напомним, брошенный им стакан упал рядом с испанским вратарём синих.
Ранее стало известно, что был арестован болельщик «Челси», выкрикивавший расистские оскорбления в адрес нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. При этом оскорбления на расовой почве звучали также с трибуны с фанатами «шпор». Нелицеприятным выкрикам подвергся защитник синих Антонио Рюдигер. Диктор стадиона несколько раз призывал болельщиков прекратить оскорблять футболиста. «Тоттенхэм» затем выступил с заявлением о расследовании инцидента и пообещал наложить на виновных пожизненный запрет на посещение матчей.
- 25 декабря 2019
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