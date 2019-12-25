Робертсон: если «Ливерпуль» начнёт оступаться, наши преследователи воспользуются этим

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в прошлом и нынешнем сезонах.
«97 очков, которые мы набрали в прошлом сезоне, нам хватило бы для чемпионства в 95 процентах случаев. К сожалению, этого оказалось недостаточно.
Мы всё ещё чувствуем боль из-за того, что упустили титул после такого фантастического сезона. Но благодаря победе в Лиге чемпионов переносить боль легче. Сейчас мы можем оглянуться назад и сказать, что это был успешный сезон. Без Лиги чемпионов мы бы не смогли так относиться к произошедшему. Это было бы очень длинное лето.
Мы знаем, насколько важен каждый матч. Каждое очко, каждая победа, каждый гол на последней минуте были так важны в прошлом сезоне. Но мы потерпели неудачу, хотя боролись с «Манчестер Сити» до конца.
В нынешнем сезоне у нас хорошее преимущество. Но мы знаем, что если оступимся, то две команды, которые идут следом, будут готовы воспользоваться этим. Нам нужно держать их на расстоянии. Наша цель — сохранить отрыв», — приводит слова Робертсона Liverpool Echo.
- 25 декабря 2019
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