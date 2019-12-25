Хавбек «Вест Хэма»: единственный шанс остановить расизм — снимать очки с клубов

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио выразил мнение, что для борьбы расизмом нужно снимать очки с клубов.

«Я считаю, что FA, PFA и все руководящие органы должны усерднее бороться с расизмом. Наказание отдельных людей не решит проблему. Единственный способ остановить расизм — это наказывать команду. Тогда люди сами начнут с этим разбираться.

Но наказывать нужно снятием очков, а не штрафами. Для клубов не проблема заплатить штраф, они зарабатывают миллиарды. В этом случае фанаты помешают клубам набирать очки. Только тогда они обратят внимание на проблему. Сейчас фанаты изображают обезьян, но это отражается только на них самих. Когда это начнёт влиять на клуб, они перестанут так себя вести», — приводит слова Антонио The Guardian.