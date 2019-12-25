Э. Запашный: готов пойти на фанатскую трибуну «Спартака»

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что он готов пойти на фанатскую трибуну «Спартака». Ранее Запашный предложил ввести ОМОН на трибуны и «покрошить» болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Я готов пойти на фанатскую трибуну «Спартака». Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты «Спартака». Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы «Спартака» и Дзюбы. Это как если бы в театре народ вскакивал во время спектакля с Арменом Джигарханяном и орал, какой он неправильный, потому что развёлся со своей молодой женой.
Есть другие способы, чтобы фанаты и Дзюба разобрались между собой. Уж точно не во время игры сборной. Это же клубная проблема. Давайте лучше поблагодарим сборную, что она досрочно вышла из группы на Евро-2020. Прав ли Дзюба, разбираться не хочу. Хочу с семьёй смотреть футбол и чтобы мат нам не мешал.
Всем кажется, что меня только травили. А меня большое количество людей поблагодарило. Сказали, что перестали ходить на стадион, потому что страшно. При этом надо констатировать: фанатское движение меняется в лучшую сторону. Меньше беспредела стало. Но всё равно случается», — приводит слова Запашного «Российская газета».
- 25 декабря 2019
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