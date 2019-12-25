«Динамо» продлило контракт с полузащитником юношеской сборной России

Московское «Динамо» сообщило на своём официальном сайте о подписании нового контракта с полузащитником молодёжной команды Игорем Школиком, выступающим также за сборную России U18. Условия соглашения не приводятся.



«Подписание контракта с родным клубом — радостное событие для меня. Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания ещё больше работать над собой, расти как футболисту. Спасибо «Динамо» за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель — закрепиться в главной команде «Динамо». А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь своё мастерство. Буду стремиться к этому», — заявил Школик.



В нынешнем сезоне молодёжного первенства России 18-летний хавбек принял участие в 18 матчах, в которых отметился 7 голами, а также получил 3 жёлтые карточки.

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