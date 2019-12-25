«Динамо» продлило контракт с полузащитником юношеской сборной России

Московское «Динамо» сообщило на своём официальном сайте о подписании нового контракта с полузащитником молодёжной команды Игорем Школиком, выступающим также за сборную России U18. Условия соглашения не приводятся.
«Подписание контракта с родным клубом — радостное событие для меня. Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания ещё больше работать над собой, расти как футболисту. Спасибо «Динамо» за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель — закрепиться в главной команде «Динамо». А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь своё мастерство. Буду стремиться к этому», — заявил Школик.
В нынешнем сезоне молодёжного первенства России 18-летний хавбек принял участие в 18 матчах, в которых отметился 7 голами, а также получил 3 жёлтые карточки.
- 25 декабря 2019
-
22:03
-
21:46
-
21:39
-
21:21
-
21:19
-
20:59
-
20:51
-
20:36
-
20:16
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:41
-
18:27
-
18:24
-
17:50
-
17:46
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
16:53
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:43
-
14:36