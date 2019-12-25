Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео

Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
«Самое красивое место из тех, где я бывал», — написал футболист в своём «инстаграме», прикрепив видео с отдыха.
Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». В нынешнем сезоне кабовердийский нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата Португалии (в восьми — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. В квалификационном раунде Лиги чемпионов форвард сыграл два матча и забил один гол. На его счету также четыре матча в Лиге Европы.
Напомним, за «Спартак» Зе Луиш выступал на протяжении четырёх лет. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
- 25 декабря 2019
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