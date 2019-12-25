Экс-игрок «Локо» — лучший в топ-лигах Европы по проценту выигранных единоборств за 10 лет

Статистический портал Opta в своём «твиттере» привёл итоги исследования, в котором были определены футболисты с наивысшим процентом выигранных единоборств в топ-5 лигах Европы за последние 10 лет.



Лучшим по этому показателю стал бывший защитник «Лилля» и сборной Черногории Марко Баша, ранее выступавший также за московский «Локомотив». Он выиграл 74,8% единоборств — 764 из 1022. В 2017 году игрок завершил профессиональную карьеру.



Второе место занял лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, в этом году финишировавший вторым в голосовании за «Золотой мяч». Его процент выигранных единоборств составляет 73,3 (958 из 1307). Замыкает тройку капитан «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва (1327 из 1871, или 70,9%).

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