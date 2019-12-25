Роджерс — о «Ливерпуле»: «Лестер» с нетерпением ждёт матча с командой топ-топ-класса

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился мыслями о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 19-м туре английской Премьер-лиги.



«Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящую игру и с нетерпением ждём возможности встретиться с командой топ-топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться», — приводит слова Роджерса пресс-служба «Лестера» в «Твиттере».



Матч «Лестер» — «Ливерпуль» состоится завтра, 26 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



После 18 туров «Лестер», набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» лидирует в первенстве, опережая «лис» на 10 очков. При этом мерсисайдцы провели на один матч меньше.

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