Гризманн: возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением об одноклубнике — аргентинском форварде Лионеле Месси.
«Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси. Или же он появится через 40 лет. Мы — его партнёры по команде — наслаждаемся игрой рядом с Лео. Он доставляет удовольствие своей игрой болельщикам и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи», — приводит слова Гризманна Sport.es.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (в 12 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (двух — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. 28-летний Гризманн провёл 17 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Гризманн: когда «Барселоне» нужен толчок вперёд, появляется Месси
- 25 декабря 2019
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