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Игонин: руководство «Зенита» поддержит дальнейшие ходы активных фанатских движений

Игонин: руководство «Зенита» поддержит дальнейшие ходы активных фанатских движений
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан «Зенита», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин рассказал о встрече генерального директора петербургского клуба Александра Медведева с лидерами фанатских объединений сине-бело-голубых.

«Мы разговаривали около двух часов, хотя думали, что это формальная встреча на полчаса. Мы не говорили о последних проблемах. Понятно, что люди, которые нарушают закон, должны быть наказаны. Мы говорили о том, чтобы была определена позиция в отношении «Зенита» и болельщиков.

Те дальнейшие ходы, которые предпримут активные фанатские движения, поддержит руководство клуба. В дальнейшем к диалогу хотим привлекать РФС и МВД. Здесь действительно надо понять, как у нас дома проходят дела, а потом уже выходить на федеральную повестку. В январе мы хотим обсудить это на круглом столе уже с представителями РФС, МВД и СМИ. Я в том числе формирую повестку возможного круглого стола», — приводит слова Игонина «Спорт день за днём».

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