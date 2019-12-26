Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» в середине 1990-х годов.



«Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?» Я пошёл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серёге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен». Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».



Напомним, Радимов в ходе своей карьеры защищал цвета ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», а также выступал за «Сарагосу», «Левски» и «Крылья Советов».



Полное интервью с Радимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»