Радимов: мне кажется, за эти полтора года Кокорин стал нереально крутым футболистом

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов поделился мыслями о нападающем первой команды петербургского клуба Александре Кокорине, не выходившем на поле более года из-за проблем с законом.
«Скажу про Кокору. Тот Кокорин, которого я видел в спарринге с «Зенитом-2», — это совсем не тот Кокорин, что был раньше. Мне кажется, за эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаёт, бежит, все действия – по делу», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Осенью прошлого года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, после чего их поместили под стражу, а затем приговорили к тюремным срокам. В сентябре этого года футболисты вышли на свободу.
Полное интервью с Радимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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