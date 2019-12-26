Радимов предрёк Головину переход в большой клуб

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов поделился воспоминаниями о начале своей карьеры, а также высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.



«Каких ошибок не повторил бы, вернувшись на четверть века назад? Уехал бы года на два позже. Или выбрал бы для начала чемпионат попроще. Как Головин – Францию. Первый год в Европе у Саши ушёл на адаптацию, а дальше наверняка ему будет легче и его купит большая команда.



На тот момент «Сарагоса» боролась за третье-четвёртое места в Примере, выиграла Кубок кубков. Конкуренция была сумасшедшая: на три легионерских места в основе – четыре кандидата. У меня в конкурентах – Густаво Пойет, Густаво Лопес и Кили Гонсалес. Плюс человека три в сборной Испании играли. Конечно, было тяжело», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»