Сарабия: Неймар имеет большое влияние в раздевалке в «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия поделился мнением о бразильском нападающем парижан Неймаре.
«Неймар? Он в порядке. Хочется, чтобы такой игрок был в команде. Он имеет большое влияние в раздевалке.
Всякий раз, когда Неймар счастлив, он многое привносит в команду», — приводит слова Сарабии Marca.
Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть французский гранд, однако его трансфер так и не состоялся. Основными кандидатами на подписание футболиста были испанские «Барселона» и «Реал».
В текущем сезоне 27-летний Неймар провёл 11 матчей за «ПСЖ», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.
Мбаппе: удивился, когда впервые услышал о своём соперничестве с Неймаром
- 26 декабря 2019
-
02:30
-
00:40
-
00:35
-
00:18
-
00:11
- 25 декабря 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:14
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:23
-
22:23
-
22:03
-
21:46
-
21:39
-
21:21
-
21:19
-
20:59
-
20:51
-
20:36
-
20:16
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:41
-
18:27
-
18:24
-
17:50
-
17:46
Партнерский контент