Сарабия: Неймар имеет большое влияние в раздевалке в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия поделился мнением о бразильском нападающем парижан Неймаре.

«Неймар? Он в порядке. Хочется, чтобы такой игрок был в команде. Он имеет большое влияние в раздевалке.

Всякий раз, когда Неймар счастлив, он многое привносит в команду», — приводит слова Сарабии Marca.

Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть французский гранд, однако его трансфер так и не состоялся. Основными кандидатами на подписание футболиста были испанские «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне 27-летний Неймар провёл 11 матчей за «ПСЖ», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.