Халк начал встречаться с племянницей бывшей жены спустя 5 месяцев после развода

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», начал встречаться с племянницей своей бывшей жены, сообщает UOL.
Бразилец развёлся со своей женой Иран Соузой, с которой провёл в браке 12 лет, в июле этого года. У пары в браке родились трое детей.
Спустя пять месяцев после развода Халк начал отношения с племянницей Иран Камилой. По данным источника, сам футболист подтвердил эту информацию через своих представителей, чтобы избежать ложных комментариев.
При этом Камила была любимой племянницей Соузы, и они опубликовали много совместных снимков в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Futmais.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в Китай. В завершившемся сезоне Суперлиги форвард отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 25 матчах и помог своей команде занять третье место в турнирной таблице.
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