Пепе: мы благодарили бога, когда узнали, что Касильясу ничего не грозит

Защитник «Порту» Пепе рассказал о своей дружбе с вратарём команды Икером Касильясом, с которым они ранее вместе выступали за «Реал».

«У нас есть смешная история. Когда я перешёл в „Реал“, меня никто не знал. Меня купили за € 30 млн из „Порту“, который долго ничего не показывал в Европе. В раздевалке ко мне подошёл Касильяс и спросил, что лежит в моей сумке. Я не знал, что ему ответить, так как плохо знал испанский язык. Он сказал мне: „Ты должен научиться говориться по-испански“. Когда я вернулся в Порту и встретил Икера здесь, то сказал ему: „Твой португальский — это катастрофа. Ты должен выучить язык“. Касильяс — мой друг. Я был очень рад встретить его.

Было очень сложно, когда мы узнали о его проблемах со здоровьем. Это потрясло меня. Я переживал, но когда мы узнали, что Касильясу ничего не грозит, то благодарили бога. Я надеюсь, что мы снова будем играть вместе, но это зависит от врачей", — приводит слова Пепе O Jogo.

Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.