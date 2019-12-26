«Манчестер Сити» не продаст Зане в январе

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Daily Star.

Как сообщает источник, главный тренер команды Хосеп Гвардиола сказал руководству клуба сохранить игрока в январе. Однако есть большая вероятность, что игрок покинет «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Немецкий нападающий мог перейти в мюнхенскую «Баварию» ещё минувшим летом, но из-за полученной травмы связок колена этот трансфер сорвался. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.

В прошлом сезоне Лерой Зане принял участие в 31 матче. Футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.