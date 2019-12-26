Министерство спорта утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Министерство спорта Российской Федерации утвердило программу подготовки к проведению чемпионата Европы 2020 года. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге.
Ответственным координатором программы назначено Министерство спорта. Утверждена программа подготовки к проведению матчей Евро-2020 в России. Программой определён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счёт федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области продвижения Евро-2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения Евро-2020).
На организацию и проведение турнира будет выделено 3,54 млрд рублей. 2,98 млрд составят средства федерального бюджета, ещё 559 млн — по линии бюджетов субъектов Российской Федерации.
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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